@Brail4 @mikemearlsUse “Wish” to duplicate lower level spell.Is it considered to have been cast as a 9th level slot? I’d let the caster decide.
— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) September 27, 2014
@Brail4 @mikemearlsUse “Wish” to duplicate lower level spell.Is it considered to have been cast as a 9th level slot? I’d let the caster decide.
— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) September 27, 2014
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