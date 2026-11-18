Does necromancers undead minions heal on short and long rests, like a character?

Hey @mikemearls, does a Ranger's companion heal on short and long rests, like a character, pls?
— Dave Aldridge (@zudensachen) September 9, 2014
@monstermanual @mikemearls @zudensachen The beast companion uses the Hit Dice in its stat block.
— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) September 10, 2014
@Brail4 @monstermanual @mikemearls @zudensachenDoes a necromancers Undead minions do the same? By default, any creature, including an undead minion, can use its HD during a short rest.
— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) September 17, 2014