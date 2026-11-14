The Journey from Waterdeep Begins! (Force Grey: Giant Hunters w/ Chris Hardwick)

Chris Hardwick, Shelby Fero, Ashley Johnson, Jonah Ray, and Utkarsh Ambudkar assemble to form FORCE GREY and begin their adventure guided by Dungeon Master Matthew Mercer. Based on the new Dungeons & Dragons storyline, Storm King’s Thunder, this is Force Grey: Giant Hunters!
Check out Storm King’s Thunder: http://nerdi.st/DnDStormKing
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