Surprise scheme

@mattdomvilleWhat happens with a Surprise when PCs/enemies each have a creature that successfully hides? team A, B, and C, vs. 1, 2, and 3. A and 1 are hidden. They act while rest are surprised. Roll init as normal for order
— Mike Mearls (@mikemearls) September 19, 2015
@mattdomvilleSo, A and 1 are not surprised if their Stealths beat EVERYONE on the opposing team’s Passive Perceptions, right? yes
— Mike Mearls (@mikemearls) September 19, 2015
@mattdomville keep in mind that A and 1 might not be aware of each other, but they aren't surprised.
— Mike Mearls (@mikemearls) September 19, 2015
@mattdomville looks good to me, though i'd run it by @JeremyECrawford – he's the rules expert
— Mike Mearls (@mikemearls) September 19, 2015
@mattdomville to be clear: what if both sides surprised? Surprised creatures don't act. Creatures on both sides that were not suprised do
— Mike Mearls (@mikemearls) September 19, 2015