Is the abjurer’s energy shield recharged every cast?

@wax_eagleIs the abjurer’s energy shield recharged every cast or only when at 0? The ward is healed whenever the abjurer casts an abjuration spell of 1st level or higher, not just when the ward has 0 hp.
— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) September 10, 2014
Even with ritual? Cause casting Alarm as ritual means you can do so every 11 minutes without expending a spell slot
@Plaguescarred @wax_eagle Yes, you could cast alarm every 11 minutes to give the ward 2 hp.
— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) September 22, 2014