@SageAdviceDnD @ChrisPerkinsDnD @mikemearls As DM how can I know if a combat alerts nearest encounters in a dungeon? How far goes the sound?
— Marc-Olivier Noël (@marcolivier_n) January 28, 2016
I actually had trouble research sound in terms of distance. I'd alert anything within 30 feet, DC 15 from 30 – 60. https://t.co/2nduOi45dQ
— Mike Mearls (@mikemearls) January 29, 2016
Epic @marcolivier_n for a grognard like me the answer is https://t.co/xwsnFTJFrI Page 28 "Sound Analysis" @ChrisPerkinsDnD @mikemearls
— Zoltar Sage Advice (@SageAdviceDnD) January 28, 2016