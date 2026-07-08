Can unconscious creatures be counted as objects?

@JeremyECrawford one of @mikemearls ' tweet earlier this year suggests unconscious creatures can be counted as objects. Can you confirm?
— Andreas Fredman (@andreasfr1) March 25, 2016
An unconscious creature isn't an object. #DnD https://t.co/eiVQXA9Jrw
— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) March 25, 2016
@JeremyECrawford @andreasfr1 @mikemearls are corpses objects?
— Trevor Holland (@imnotasnowflake) March 25, 2016
A corpse is an object that was once a creature. #DnD https://t.co/qwLZwIygFm
— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) March 25, 2016