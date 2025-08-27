Critical #Dragonspear lore question: are pears native to the Sword Coast? @mikemearls
— Dee Pennyway (@DPennyway) September 1, 2015
@DPennyway that's a great question for @TheEdVerse
— Mike Mearls (@mikemearls) September 1, 2015
@mikemearls @DPennyway Hi! Pears are native to the Lake of Steam and Border Kingdoms areas, but were long ago farmed into Tethyr. Wine expt.
— Ed Greenwood (@TheEdVerse) September 1, 2015
@TheEdVerse @mikemearls That was very enlightening. Thanks, Ed!
— Dee Pennyway (@DPennyway) September 1, 2015
@DPennyway @mikemearls A pleasure! Pears don't travel well, so exported as pear wine. Most pears grown inland in Tethyr; vineyards seaside.
— Ed Greenwood (@TheEdVerse) September 1, 2015