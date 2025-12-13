@JeremyECrawford I'm confused by unarmed strikes. Errata says they don't count as weapons, rules updates say they're melee weapon attacks.
— WriteOnlyMemory (@JoshGeurink) November 16, 2015
From PH errata: An unarmed strike is a nonweapon [you can't silver a fist] that can make a melee weapon attack. #DnD https://t.co/D0l6q0gJ5h
— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) November 16, 2015
@jaa0109 @JoshGeurinkI disagree. Have you even tried to silver a fist?
Please report to an ER immediately if you have tried to silver your fist.
— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) November 16, 2015
You could silver handwraps or knuckledusters. And boots, of course.