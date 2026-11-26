@SwindxGM @mikemearlsJust a random curiosity: why “fighter” and not “warrior”?? It's been fighter for more than forty years. We weren't about to change it.
— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) June 11, 2016
@JeremyECrawford @SwindxGM yeah, it's also pretty unique to D&D. You see it elsewhere and think, "They took that from D&D!"
— (((Mike Mearls))) (@mikemearls) June 11, 2016
@DrPaedan @JeremyECrawford @SwindxGMDoesn’t it come from “Fighting men” from way back when in the 70s original D&D? yes
— (((Mike Mearls))) (@mikemearls) June 11, 2016