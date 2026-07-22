@bungo72 @dnd_articlesQuick ?: where is the bastard sword? I know cuts had to be made (pun intended) longsword kind of ate it, since it can be 1 or 2 handed
— Mike Mearls (@mikemearls) April 22, 2016
@bungo72 @dnd_articleswouldn’t a d8 or d10 (versatile 2d6, heavy) be plausible? personally, I'd do this – 2d4 one handed, 2d6 two handed
— Mike Mearls (@mikemearls) April 22, 2016
@bungo72 @dnd_articles it makes it better than the longsword, which can be tricky. space is narrow in weapons.
— Mike Mearls (@mikemearls) April 22, 2016
@bungo72 @dnd_articles my pleasure!
— Mike Mearls (@mikemearls) April 22, 2016