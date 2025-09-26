Tiamat a Demon Lord madness

@ChrisPerkinsDnD Should Tiamat have a madness effect like the demon lords in OotA or is she different?
Tiamat isn't a demon lord or a resident of the Abyss, so I'd say she's different. https://t.co/8nGwLjCyyn
@ChrisPerkinsDnD @JesterPunch Didn't she used to be both?
Tiamat ruled Avernus, the first layer of the Nine Hells, back in the day. https://t.co/BJTKA6X6M7
@ChrisPerkinsDnD Wasn't she a demon lord back in AD&D?
