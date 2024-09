Privacy e informativa sull’uso dei dati

1. Cookie

I cookie sono informazioni che i siti registrano sulla memoria del computer, smartphone o tablet che usi per navigare: possono servire a vari scopi, fra cui salvare le tue preferenze, permetterti di acquistare prodotti da un e-commerce o riconoscerti quando torni sul sito, in modo che tu, per esempio, non debba ogni volta fare login. Uso dei cookie tecnici per ricordare se ti ho informato dell’esistenza dei cookies, o se invece devo ricordarti che li usiamo e invitarti a leggere questa informativa.

– nel sito uso Akismet, un servizio di WordPress che argina lo spam; qui puoi leggere la privacy policy di Automattic, l’azienda che produce WordPress;

– per permetterti di rilanciare i miei post sui social media e per tracciare i rilanci uso AddThis

– in fondo alle pagine e ai post ci sono i pulsanti di condivisione sui social network Facebook, Twitter, LinkedIn e GooglePlus, e in certi casi faccio l’embed di contenuti da YouTube, Instagram, Slideshare; tutte queste piattaforme usano i propri cookies per riconoscerti, se stai navigando dopo esserti collegato ai tuoi account, ma io non ho accordi con nessuno di loro e non sono in grado di vedere come usano i tuoi dati; per maggiori informazioni, naviga alle relative privacy policy:

– uso Google Analytics () per avere, in forma anonimizzata, le statistiche d’uso del sito.

Nel tuo browser puoi impostare le preferenze di privacy in modo da non memorizzare cookies, cancellarli dopo ogni visita o ogni volta che chiudi il browser, o anche accettare solo i cookies di sageadvice.eu e non quelli di terze parti; esiste anche un servizio, Your Online Choices, che ti mostra quali cookie installano i vari servizi e come puoi disattivarli, uno per uno.

2. Iscrizione al blog

Puoi ricevere i post del mio blog via posta elettronica, iscrivendoti alla mia newsletter; se ti sei iscritto per ricevere i post del mio blog, un paio di volte l’anno potrei mandarti anche una newsletter speciale, con aggiornamenti che non pubblico nel blog.

Qui sotto puoi leggere come tratto i tuoi dati.

3. Newsletter

Uso la mia newsletter per spedire, alcune volte all’anno, messaggi con aggiornamenti a cui tengo particolarmente: puoi iscriverti alla newsletter dal modulo della pagina Contatti o in fondo a ciascuno dei miei post.

La newsletter è gestita con WordPress Jetpack, e il tuo indirizzo email viene memorizzato sui server di wordpress e, periodicamente, nei backup che io faccio della mia lista.

Sono io il titolare e responsabile del trattamento dei dati, che non cedo a nessun altro, per nessun motivo (a meno che tu non mi dia l’autorizzazione per farlo); puoi cancellarti dalla newsletter in qualunque momento, attraverso il link che trovi in fondo a ciascun messaggio.

4. Uso del modulo contatti e dei dati inseriti in commenti o contatti

Se mi scrivi dalla pagina Contatti io uso i tuoi dati per risponderti, e così se mi scrivi via posta elettronica o lasci un commento a un mio post. I tuoi dati restano memorizzati nel mio archivio di posta elettronica (Gmail), sul blog se si tratta di commenti e nei miei backup; sono io la titolare e responsabile del trattamento dei dati, che non cedo a nessun altro a meno che tu non mi autorizzi a farlo.

Se nel tuo messaggio hai dichiarato di voler ricevere aggiornamenti su quello che faccio, o se hai spuntato l’opzione “mandami la tua newsletter” dal modulo Contatti, ti inserisco nella mia mailing list (vedi alla voce Newsletter).

5. Navigazione nel sito

Anch’io, come milioni di altri proprietari di siti, sono curiosa di sapere quante persone leggono il mio sito, quante pagine vengono aperte, da dove provengono i lettori, e amenità simili.

Per avere questi dati, uso Google Analytics, che è un ottimo servizio gratuito fornito da Google; ho impostato Google Analytics in modo che il tuo indirizzo IP venga anonimizzato, attraverso l’azzeramento dell’ultima parte dell’indirizzo stesso.

Le informazioni generate dal cookie di Google Analytics sull’utilizzo del sito web da parte tua (compresa la prima parte del tuo indirizzo IP) vengono quindi trasmesse a Google e depositate presso i suoi server negli Stati Uniti. Google usa queste informazioni per tracciare e esaminare l’uso del sito da parte dei visitatori, e fornire questi dati, in forma aggregata e mai collegati alla tua identità, attraverso i report di Analytics e i suoi altri servizi informativi (es. Google Trends).

Google potrebbe trasferire queste informazioni a terzi nel caso in cui questo sia imposto dalla legge o nel caso in cui si tratti di soggetti che trattano queste informazioni per suo conto; l’informativa su privacy e uso dei dati di Google Analytics è qui.

Io uso i dati delle analytics per capire meglio cosa ti piace e cosa non ti interessa, e per migliorare i contenuti di questo blog.

Se non vuoi essere “tracciato”, nemmeno in forma anonima, da questo o da altri siti che usano Google Analytics, puoi scaricare il componente aggiuntivo chiamato Google Analytics opt-out browser add-on per disattivare l’invio dei dati di navigazione a Google Analytics: funziona con i browser più diffusi, ed è distribuito gratuitamente da Google.

Google Analytics

Il sito utilizza lo strumento Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che aiuta i proprietari di siti web e app a capire come i visitatori interagiscono con i contenuti di loro proprietà. Si può utilizzare un set di cookie per raccogliere informazioni e generare statistiche di utilizzo del sito web senza identificazione personale dei singoli visitatori da parte di Google.

Oltre a generare rapporti sulle statistiche di utilizzo dei siti web, il tag pixel di Google Analytics può essere utilizzato, insieme ad alcuni cookie per la pubblicità descritti sopra, per consentirci di mostrare risultati più pertinenti nelle proprietà di Google (come la Ricerca Google) e in tutto il Web.

Google Adwords

Il sito può utilizzare anche lo strumento di advertising e remarketing Google Adwords. Questo strumento consente di pubblicizzare il sito di www.sageadvice.eu e pubblicare annunci personalizzati in base alle visite degli utenti al nostro sito. Per questo alcune pagine del sito potrebbero includere un codice definito “codice remarketing”.

Questo codice permette di leggere e configurare i cookie del browser al fine di determinare quale tipo di annuncio visualizzerai, in funzione dei dati relativi alla tu visita al sito, quali per esempio il circuito di navigazione scelto, le pagine effettivamente visitate o le azioni compiute all’interno delle stesse.

Le liste di remarketing così create sono conservate in un database dei server di Google in cui si conservano tutti gli ID dei cookie associati ad ogni lista o categoria di interessi. Le informazioni ottenute consentono di identificare solo il browser, dato che con queste informazioni Google non è in grado di identificare l’utente.

Per maggiori informazioni sul Remarketing di Google è possibile visitare pagina la paginahttps://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=it&ref_topic=2677326

Per maggiori informazioni sulle Norme e Principi Google per la Privacy è possibile visitare la paginahttp://www.google.it/policies/technologies/ads/

L’autorizzazione alla raccolta e all’archiviazione dei dati può essere revocata in qualsiasi momento. L’utente può disattivare l’utilizzo dei cookie da parte di Google attraverso le specifiche opzioni di impostazione dei diversi browser.

Per maggiori informazioni: Gestione preferenze annunci

eBay Partner Network

Il sito può utilizzare anche lo strumento di advertising e remarketing eBay Partner Network. Questo strumento consente di pubblicizzare il sito di www.sageadvice.eu e pubblicare annunci personalizzati in base alle visite degli utenti al nostro sito. Per questo alcune pagine del sito potrebbero includere un codice definito “codice remarketing”.

Per maggiori informazioni sulle Regole sulla Privacy di eBay Partner Network è possibile visitare questa pagina: https://publisher.ebaypartnernetwork.com/PublisherRegPP

6. E in conclusione…

Grazie per avere letto fino in fondo le spiegazioni su come uso i dati che raccolgo, anche in forma anonima, attraverso il mio sito e grazie ad Alessandra Farabegoli da cui ho mutuato (riadattata) questa privacy policy.