Do minor properties on magic items increase the item’s rarity?

@JeremyECrawford Question, do minor properties on magic ítems, like guardian, increase the item's rarity rating?
— Lord Zabel Zarock (@DorianXander) January 10, 2016
Magic items: a special feature (DMG, 141–3) doesn't change an item's rarity. #DnD https://t.co/XswbiuOryn
— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) January 10, 2016
@DorianXanderSo that means, say, a luckstone and a guardian luckstone are both an uncommon magic item? As is an ubreakable luckstone? That's correct.
— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) January 10, 2016
@DorianXander Sure thing!
— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) January 10, 2016