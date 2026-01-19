Could Assassin “auto” crit with magic missile?

@JeremyECrawford @mikemearls Would that also mean with Assassinate you could "auto" crit with magic missile? Or does crit *require* atk roll
— Squeedge (@squeedge) December 29, 2015
A spell must include an attack roll to score a critical hit. #DnD https://t.co/fn1wnZ7OOG
— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) December 29, 2015
@JeremyECrawford Does this also mean that a crit-fail on a Save is different from a Crit w. a Nat 20 atk roll as far as dmg is concerned?
— Teddy Yudain (@Tsyclops) December 29, 2015
A save succeeds or fails. There is no critical success or failure. Some DMs house rule otherwise. #DnD https://t.co/6jIoUT2EIf
— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) December 29, 2015
Crits require an attack roll. https://t.co/dccQXpLElY
— Mike Mearls (@mikemearls) December 29, 2015