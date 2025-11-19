Multiclass is not for specialists

@JamesPaten5E MC Rule Fighter can MC with 13 Str or 13 Dex. Can a Paladin with 13 Dex 13 Cha 8 Str MC? Same for Dex Pally as Dex Fighter?
the prereqs are there to force players to have broadly talented characters, MC is not for specialists
— Mike Mearls (@mikemearls) October 10, 2015
@JamesPaten it does make it easier to create powerful MC characters but chaining stat dependency on to one or two scores
@JamesPaten that said, if you don't mind characters who are a little stronger than normal, it's OK
