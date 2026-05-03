Does Action Surge give another bonus action?

@JeremyECrawford @aeglyss15 a does action surge give another possible bonus action?
— Paulo Henrique Murer (@phmurer) March 2, 2016
@JeremyECrawford "On your turn, you can take one additional action on top of your regular action and a possible bonus action." ? p72 PHB
— Ethan Clow (@EthanClow) March 2, 2016
Action Surge verbosely says its extra action is in addition to your regular action & bonus action. #DnD https://t.co/YCpIfhfvPu
— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) March 2, 2016
@EthanClow So if you were two weapon fighting, you can’t attack+bonus off hand+action surge+attack+bonus off hand? That's correct.
— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) March 2, 2016